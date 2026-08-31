Рязанцы смогут платить цифровыми рублями и получить ипотечные каникулы

Осень принесет сразу несколько изменений в финансовой сфере. Об этом сообщила пресс-служба рязанского отделения Банка России.

Во-первых, можно будет расплачиваться цифровыми рублями. С 1 сентября желающие смогут открыть специальный кошелек через мобильные приложения крупнейших банков. После этого станут доступны операции: без комиссии можно будет пополнять кошелек цифрового рубля с обычных банковских счетов, делать переводы, оплачивать товары и услуги.

«При этом человек по-прежнему сам определяет, какой формой рубля расплачиваться. У разных людей разные привычки. Кому-то спокойнее с наличными. Кто-то практически не снимает деньги в банкомате и платит картой. Но немало и тех, кто хочет платить практически в один клик, кто увлекается технологиями, старается быстрее освоить новинки. Цифровой рубль отвечает их потребностям», — отметил управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов.

Во-вторых, появится единый QR-код для оплаты покупок. Покупатель, который отсканирует универсальный код, попадет на страницу со всеми доступными способами расчетов, где сможет выбрать наиболее выгодный для себя вариант. Это может быть Система быстрых платежей, платежный сервис банка, оплата частями и т.д.

Третье нововведение – ипотечные каникулы для семей с двумя и более детьми. Для такой категории заемщиков пауза в возврате долга будет составлять до 1,5 лет, а не полгода, как по обычным ипотечным каникулам. Также не придется подтверждать, что финансовое положение ухудшилось. Достаточно выполнить три условия: семья еще не брала ипотечные каникулы по этому кредиту; ипотека оформлена на единственное жилье; сумма кредита не превышает 15 млн рублей. Каникулы не ухудшают кредитную историю заемщика. Пока они идут, банк не может досрочно расторгнуть договор, взыскать заложенное жилье и начислить штрафы за уже допущенные просрочки.