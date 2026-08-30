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Культура и события

Как Рязань отпраздновала День города

Дарья Петухова
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На последние летние выходные в Рязани пришлось масштабное празднование, посвящённое 931-летию города. Сам праздник растянулся на три дня – с 28 по 30 августа – и проходил на разных площадках по всему городу и области. Основные мероприятия пришлись на 29 августа. В этом большом репортаже расскажем о самых ярких событиях празднования.

28 августа, пятница

Рязанская областная филармония

По-настоящему ярким открытием череды праздничных мероприятий стал межрегиональный фестиваль «Духовая палитра России» (0+). Все выступления прошли на площади перед центральным входом в филармонию. Под управлением заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Михаила Брызгалова перед гостями и жителями города выступили более 300 человек. Свои творческие номера также представили ансамбль New Life Brass, в составе которого выступают музыканты Большого театра, и образцовый детский ансамбль «Знаменские барабанщики».

Для Рязани «Духовая палитра России» стала новым форматом – подобный фестиваль в городе прошёл впервые. О том, какое продолжение может получить эта инициатива, рассказала министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова.

«Нам уже удалось с Михаилом Аркадьевичем Брызгаловым поговорить и обсудить, что это не фестиваль ради фестиваля, а начало такого плодотворного сотрудничества и развития духовой музыкальной культуры в регионе. У нас уже есть в планах большая совместная работа по популяризации этого удивительного направления музыкального искусства», – рассказала Екатерина Шуранова.

По словам Михаила Брызгалова, фестиваль помогает объединять музыкантов из разных городов и создавать между коллективами новые связи.

«Они собрались вместе, как будто они так долго вместе играли. На самом деле это одна большая репетиция. И мало того, что они вместе сыграют, очень важно, что они познакомятся, они останутся друзьями надолго, они будут ездить друг к другу на фестивали», – рассказал Михаил Брызгалов.

Хорошая погода позволила рязанцам и гостям города насладиться выступлениями коллективов и услышать самые разные известные музыкальные композиции.

Лесопарк

В рамках проходящего в городе международного спортивного фестиваля BRICS Skate Cup (0+) вечером в Лесопарке прошла роллер-прогулка. Принять участие в ней мог любой желающий – на роликах, скейтборде, лонгборде или обычном самокате. Среди участников можно было увидеть людей самых разных возрастов и уровня подготовки. К заезду также присоединился министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис. По заявленным данным, в роллер-прогулке приняли участие более 500 человек.

Сам заезд не носил соревновательного характера – каждый участник после прохождения дистанции получил памятную медаль.

29 августа, суббота

Кремлёвский сквер

Главное празднование Дня города развернулось в Кремлёвском сквере, где прошёл фестиваль «Звучание эпох» (0+). Основные и самые яркие события развернулись за Успенским собором – там выступили фольклорные коллективы Рязанской области. Особый колорит создавали традиционные русские костюмы на фоне Рязанского кремля.

Для гостей подготовили музыкальные и танцевальные номера, а также различные бесплатные мастер-классы. В Кремлёвском сквере работали фотозоны, где можно было сделать памятные снимки, и площадки рязанских музеев. Музей К. Э. Циолковского открыл космоплощадку с выставкой «Гений Рязанской земли» и мастер-классами. Рязанский художественный музей представил программу, посвящённую изобразительному искусству. Музей-заповедник имени С. А. Есенина представил выставку «Пугачёв: драматическая поэма», а также провёл поэтические гадания и организовал розыгрыш призов.

Для любителей творчества также подготовили масштабный праздничный пленэр. Участники могли вдохновиться старинной архитектурой и попробовать свои силы в рисовании прямо на территории Рязанского кремля.

Лесопарк

В центре уличного спорта «Под мостом» в честь 931-летия города прошёл спортивный турнир по смешанным боевым единоборствам «Арта – турнир №14». Почётными гостями стали губернатор Рязанской области Павел Малков, министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис, а также специально приглашённые гости – олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин, экс-чемпион M-1 Global в тяжёлом весе Роман Зенцов и легенда российского ММА Сергей Харитонов.

Перед началом боя Павел Малков пожелал удачи участникам турнира и отметил, что смешанные боевые единоборства – один из его любимых видов спорта.

В этот раз на традиционный турнир приехали не только рязанские бойцы, но и спортсмены из Белгорода, Ярославля и Москвы. Всего в рамках турнира прошло восемь поединков по правилам смешанных боевых единоборств в разных весовых категориях. Одним из самых неожиданных стал бой в настоящих рыцарских доспехах.

Такой вечер стал по-настоящему эпичным и красочным завершением главного дня празднования Дня города.

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