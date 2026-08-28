День города, бесплатные концерты и фестивали: что ждёт Рязань в последние выходные августа

Последние летние выходные точно запомнятся рязанцам своей насыщенностью – на них приходится День города, посвящённый 931-летию Рязани. В одной афише собрали главные праздничные мероприятия, которые пройдут в городе, а также добавили другие интересные события, не связанные с празднованием.

29 августа, суббота

Кремлёвский сквер

Фестиваль «Звучание эпох» (0+) – с 12:00 до 15:00. В рамках празднования 931-летия Рязани здесь можно будет совершить путешествие через три столетия – XIX, XX и XXI века. В программе музейные и интерактивные площадки, исторические костюмы, выставки, мастер-классы, космоплощадка, поэтические гадания и музыкальная программа с хитами XX века. За Успенским собором также пройдёт народная программа с фольклорными коллективами и хороводом «Рязанская змейка», а любители рисования смогут принять участие в праздничном пленэре.

Площадь перед Рязанским театром кукол

Фестиваль «Духовая палитра России» (6+) – 12:00–13:30. На открытой сцене выступят оркестр духовых и ударных инструментов «Сибемольки» из Каширы и образцовый оркестр духовых инструментов Рыбновской детской школы искусств.

Ореховое озеро

«Рыбатлон» (0+)– с 12:00. Традиционный спортивный фестиваль объединит бег и рыбалку.

Верхний городской сад

Семейный фестиваль «Голоса улиц» (0+) – с 14:00. Интерактивные площадки, мастер-классы, викторины и тематические «дома» с кинозалом, творческой и спортивной зонами.

Лыбедский бульвар

Большой гастрофестиваль (0+) – с 14:00 до 20:00. Уличная еда от рязанских рестораторов, дегустации и кулинарные шоу.

Нижний городской сад

«Азбука Рязани» (0+) – с 15:00. Детский просветительский проект, который поможет в игровой форме познакомиться с памятниками и легендами города.

Рязанская ВДНХ

Фестиваль блогерства и современных медиа (0+) – с 15:00 до 21:30. Главным событием вечера станет выступление DJ LEONID RUDENKO.

Дворец Первых

«Ожившая легенда» (0+) – с 17:00. Праздничный вечер-открытие с запуском городского фонтана и концертом эстрадного оркестра Максима Бабия.

Лесопарк

«Битва 931» (6+) – с 20:00. Главным спортивным событием вечера станет боксёрский турнир с участием легендарного тяжеловеса Александра Поветкина. Перед турниром с 14:00 до 20:00 пройдут дневные эстафеты.

Музей-заповедник С.А. Есенина в Константинове

Аудиопроменад «Есенин-страна: формула Константинова» (12+) – 14:00, 16:00. Иммерсивная прогулка в наушниках поможет погрузиться в историю о поиске баланса между логикой и чувствами и услышать свой внутренний голос.

Экскурсия «Комплексная экскурсия-знакомство с музеем-заповедником» (0+) – 11:00, 13:00, 15:00. Маршрут познакомит с жизнью и творческими исканиями Сергея Есенина.

30 августа, воскресенье

Воскресенский сквер

Торжественное открытие обновлённого сквера (0+). Воскресенский сквер, ставший лидером народного голосования по благоустройству, официально откроют после обновления.

ДК «Приокский, КДЦ «Октябрь» и Зеленый театр

Праздничная программа (0+). В разных районах города пройдут концерты, развлечения и другие мероприятия. Всего запланировано более 20 дворовых праздников от ТОС.

ЦПКиО, Зелёный театр

Фестиваль диджеев «БОРЩсет» (0+) – 18:00. Масштабная музыкальная программа станет одним из главных событий праздничного дня.