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Тамара Глоба предупредила пять знаков зодиака о любовных переменах и новых чувствах

Дарья Петухова
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Август способен внести неожиданные перемены в личную жизнь некоторых знаков зодиака. Для одних месяц окажется временем новых знакомств, романтических встреч и признаний. Другим придётся пережить непростой момент, отпустить прошлое и только после этого открыть сердце новым чувствам. Тамара Глоба рассказала, какие знаки в августе окажутся в центре любовных перемен и кому стоит особенно внимательно присмотреться к тому, что происходит в личной жизни.

Тельцы

Тельцов ждёт благоприятный период для любви и укрепления отношений. Чувства могут стать глубже, а отношения – перейти на новый уровень. Для семейных представителей знака возможны важные события, связанные с рождением ребёнка. Многое будет зависеть от того, насколько Тельцы готовы уделять время любимому человеку. Совместный отдых, поездки и обычные вечера вдвоём помогут отвлечься от повседневных забот и снова почувствовать близость. Это хорошее время для того, чтобы укрепить отношения и вспомнить, почему когда-то выбор пал именно на этого человека.

Близнецы

В жизни Близнецов могут появиться новые люди, и среди них вполне способен оказаться человек, который сыграет особую роль. Причём важное знакомство может начаться совершенно неприметно и лишь со временем раскрыть своё значение. При этом представителям знака предстоит пережить и определённое разочарование. Оно может оказаться неприятным, но в итоге поможет поставить точку в истории, которая уже давно себя исчерпала. Близнецы не станут надолго застревать в прошлом и довольно быстро найдут в себе силы двигаться дальше. После этого личная жизнь станет гораздо активнее. Могут появиться общие планы, новые идеи и человек, с которым захочется строить что-то действительно серьёзное.

Скорпионы

У Скорпионов назревают перемены в личной жизни. Представители знака могут оказаться на пороге нового этапа, который принесёт больше эмоций, романтики и ярких впечатлений. Для кого-то это будет связано с новым знакомством, для кого-то – с уже существующими отношениями. Главное, что привычный сценарий постепенно начнёт меняться. Скорпионам стоит внимательнее прислушиваться к собственным чувствам и не бояться сделать шаг навстречу тому, чего им действительно хочется. Есть шанс, что именно сейчас в любви начнётся история, которую представители знака ещё долго будут вспоминать.

Стрельцы

Стрельцам любовь может принести немало ярких эмоций. Возможны признания, новые чувства и встречи, после которых привычный взгляд на личную жизнь изменится. Романтическая история может оказаться связана с поездкой или дальней дорогой. Новое место и непривычная обстановка способны подарить неожиданное знакомство или совершенно иначе раскрыть человека, который уже находится рядом.

Козероги

Козероги могут оказаться в центре внимания и почувствовать повышенный интерес со стороны противоположного пола. Особенно удачно всё может сложиться для тех, кто открыт новым знакомствам и не боится первым идти на контакт. Тем, кто уже состоит в отношениях, стоит чаще находить время друг для друга. Совместный отдых, разговоры и возможность побыть вдвоём помогут вернуть отношениям тепло и романтику. Свободным Козерогам стоит внимательнее присмотреться к людям, которые появляются рядом. Некоторые знакомства поначалу могут показаться совершенно обычными, но со временем способны перерасти во что-то гораздо большее.

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