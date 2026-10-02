Имена рязанцев, защищавших Брест, собрали в одной книге

1 октября в библиотеке имени Горького в рамках XII Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» презентовали книгу «Рязанцы, защищавшие Брест. Фронтовой дневник лета 1941 года». В ней собрали сведения о 50 уроженцах Рязанской земли, участвовавших в обороне Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.

Издание продолжает серию книг о рязанцах, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Первой стала книга «Рязанцы, освобождавшие Крым», которую подготовили к 80-летию освобождения Крымского полуострова и Севастополя.

Чтобы найти рязанцев среди защитников крепости, авторы изучали списки военнослужащих, данные сайтов «Память народа» и «Подвиг народа», а также документы Центрального архива Министерства обороны РФ. О сложностях этой работы на презентации рассказал один из авторов Евгений Баранцев:

«Брест в первые часы войны оказался отрезан от «большой земли». Поэтому документов о людях, которые участвовали в защите крепости, сохранилось не так много. Всё, что там происходило, историки узнавали позже».

В книгу вошли сведения о военнослужащих, защищавших крепость и Брестский укрепрайон, а также о лётчиках, сражавшихся над Брестом 22 июня 1941 года. Среди героев издания – капитан Иван Зубачёв, один из руководителей обороны крепости и уроженец Рязанской земли.

При подготовке книги авторы столкнулись и с нехваткой архивных фотографий, поскольку их просто не существовало. Книгу решили дополнить иллюстрациями преподавателя Рязанского художественного училища Анны Пахомовой.

В ходе поиска авторам удалось установить личности 50 человек, связанных с Рязанской землёй. Среди них оказались и те, чьи имена раньше не упоминались в региональных Книгах Памяти. О результатах поиска на презентации рассказал соавтор книги, учитель истории Александр Барашин:

«Двадцать два человека до сегодняшнего дня никак не были увековечены в памяти жителей Рязанской области. Их просто нет. Вот был человек – и нет. Я думаю, что сведения об этих людях будут пополняться. Практически о каждом можно написать отдельную историю, отдельную главу».

Книга «Рязанцы, защищавшие Брест. Фронтовой дневник лета 1941 года.» представлена в библиотеке имени Горького.

Возрастное ограничение – 6+