В Рязани впервые исполнят «Реквием» Джузеппе Верди

Во вторник, 29 сентября, в Рязанской областной филармонии состоялась встреча, посвящённая 88-му концертному сезону «Музыка бесконечна». Гостям рассказали о планах на ближайшие месяцы и главных концертах, проектах и спектаклях, которые ждут рязанцев.

С приветственным словом выступила директор Рязанской областной филармонии Елена Шаповская. Она поблагодарила партнёров и гостей мероприятия за многолетнее сотрудничество и отметила, что каждый проект филармонии объединяет людей, которым близка музыка.

В афише нового сезона – симфонические и вокальные произведения, детские программы, народная музыка и джаз. Отдельное внимание уделили памятным датам и крупным музыкальным проектам.

Откроется сезон 1 октября, в Международный день музыки, «Реквиемом» Джузеппе Верди (6+). Масштабное произведение прозвучит в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра, Рязанского и Калужского камерных хоров и солистов московских музыкальных театров. Для Рязани это станет первым исполнением «Реквиема» Верди.

Продолжит программу ноябрьский концерт ко Дню народного единства. Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова исполнит «Песни не знают границ» (6+). В неё войдут народные песни, композиции на стихи Сергея Есенина и песни военных лет.

С приближением Нового года филармония подготовит праздничные концерты и музыкальные сказки для всей семьи. Юных зрителей в течение сезона также ждут «Чиполлино» (6+) и программы цикла «Мир русской сказки» (6+). В феврале и марте афишу дополнят концерты, приуроченные к праздничным датам, в том числе ко Дню всех влюблённых и 8 Марта.

Не обойдётся сезон и без крупных произведений академической музыки. Среди них – «Кармина Бурана» (12+) Карла Орфа, концертное исполнение оперы «Травиата» (12+) Джузеппе Верди, а также цикл «Музыка войны и мира» (12+), посвящённый творчеству Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева.

Отдельный концерт посвятят музыкальной культуре Донбасса. В программе прозвучат произведения Сергея Прокофьева, а музыкальное повествование дополнят картины Архипа Куинджи.

Завершает эту подборку большой блок джазовых программ. Среди них – «Чижик-джаз-квартет. Синема-джаз» (6+), где прозвучат авторские аранжировки музыки из известных фильмов.