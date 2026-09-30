Культура и события

Рязанский ТЮЗ открывает 89-й сезон: премьеры, юбилей и возвращение «Бесприданницы»

Олеся Чугунова
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30 сентября в Рязанском областном театре юного зрителя прошла пресс-конференция, посвящённая открытию 89-го сезона. Художественный руководитель театра Марина Викторовна Есенина рассказала журналистам о планах на предстоящий год, новых именах в труппе и масштабной подготовке к 90-летнему юбилею.

Сезон откроется 3 октября спектаклем «Анна Снегина» — знаковой постановкой для региона, которая, по словам спикера, «объехала Россию от Владивостока до Севастополя».

В новом сезоне театр готовит несколько разноплановых премьер. Уже 20 ноября состоится показ «Пиковой дамы» А. С. Пушкина (16+) в постановке Тимура Насирова. 1 декабря зрители увидят «Когда я стану великаном» Александра Кузнецова и Инны Туманян (12+) — режиссёр Никита Огарков, выпускник ГИТИСа.

В новогодние праздники театр покажет «Летучий корабль» (6+) и ретро-комедию «Девчата» (16+) по сценарию Бориса Бедного — обе постановки Марины Есениной. Также запланированы «Теремок» (0+) и «Дядя Ваня» А. П. Чехова (16+) в постановке Михаила Егорова.

В октябре со спектаклем «Пугачёв» театр примет участие в VI Всероссийском театральном форуме фестивалей «У Золотых ворот» во Владимире. Также запланированы обменные гастроли с Воронежским театром юного зрителя.

«У нас хорошая репутация в Казани, нас всегда ждут в Севастополе. Мы поддерживаем дружеские отношения с театрами по всей стране. В этом сезоне мы не ставим задач по большим зарубежным гастролям, но обменные гастроли с Воронежем — это важный для нас проект», — подчеркнула Есенина.

Труппа театра пополнилась новыми артистами: Викторией Кривдиной, Екатериной Струевой, Альбиной Жерельевой и Игорем Черновым. Режиссёром театра стал Никита Огарков.

«Мне очень приятно, что в последнее время именно наш театр часто выбирают выпускники театральных вузов. Это говорит о том, что здесь создаются условия для творчества», — сказала художественный руководитель.

Продолжит работу Молодёжный худсовет ТЮЗа и театральная студия, которая в этом году выпускает третий набор. Одним из значимых событий станет возвращение на сцену «Бесприданницы» А. Н. Островского.

Основной акцент сезона — подготовка к 90-летию театра. В сотрудничестве с Рязанским историко-архитектурным музеем-заповедником (РИАМЗ) и музеем-заповедником С. А. Есенина готовятся выставки, посвящённые истории рязанского ТЮЗа.

«Мы обратились в Рязанский исторический музей, и они пошли нам навстречу. Мы организовали большую выставку, посвящённую истории театра и местам, на которых мы стоим. То, что было обнаружено во время реставрации (билеты 1933 года, предметы быта). Всё это будет представлено зрителям», — поделилась Марина Есенина.

Театр также активно участвует в программе «Пушкинская карта».

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