Павел Малков сообщил о лидерстве Рязанской области по темпам роста несырьевого неэнергетического экспорта

Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области заявил, что регион занял первое место в России по темпам роста несырьевого неэнергетического экспорта. Эти данные были представлены на IX деловом форуме «Дни международного бизнеса», который прошел в Рязани. В мероприятии участвовали представители власти, дипломатических миссий, институтов поддержки бизнеса и деловых кругов из России и 8 зарубежных стран, включая Беларусь и Китай.

По словам главы региона, в рамках форума состоялись дискуссии, деловые переговоры и межрегиональная биржа контактов. Отдельное внимание уделили сотрудничеству Рязанской области с Китаем и странами Юго-Восточной Азии. Кроме того, прошло окружное совещание для регионов ЦФО по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Главными итогами форума Павел Малков назвал новые контакты, договоренности о сотрудничестве и развитие уже наработанных внешнеэкономических связей.

«Все прошло на высоком уровне. Большое спасибо организаторам и всем, кто участвовал, оказал поддержку. Отдельная благодарность Российскому экспортному центру, везде видим содействие. На форуме РЭЦ дал несколько весомых оценок работе Рязанской области. Наш регион на первом месте в России по темпам роста несырьевого неэнергетического экспорта по итогам полугодия 2026 года. Также мы на первом месте в ЦФО за самые высокие показатели внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0. Внедрение этого стандарта ведем в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Из пятнадцати инструментов стандарта внедрено десять, остальные сделаем до конца года» – сказал Павел Малков.

Губернатор добавил, что за последние семь лет число рязанских компаний-экспортеров увеличилось почти в 3 раза. Он назвал это системным показателем развития экспортного потенциала региона. «Коллеги, молодцы. Экономический блок очень хорошо, очень достойно здесь отработал», – сказал губернатор.