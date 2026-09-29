«Р-Энергия» рассказала о поддержке бойцов СВО и работе с клиентами в сентябре

Компания «Р-Энергия» подвела итоги уходящего месяца. Сентябрь оказался насыщенным и включил несколько значимых направлений работы.

Одним из главных событий стала очередная партия гуманитарной помощи, отправленная в зону проведения специальной военной операции. Компания передала бойцам строительные материалы, которые помогут восстанавливать инфраструктуру и решать повседневные задачи. В ответ военнослужащие записали видео с благодарностью в адрес руководства и коллектива предприятия.

После летнего перерыва возобновилась рубрика «Энергия успеха». В её рамках компания продолжает знакомить читателей со своими сотрудниками — творческими и разносторонними людьми, чьи личные увлечения и открытия нередко становятся источником вдохновения для профессионального роста.

Отдельное внимание в сентябре уделили информационной поддержке клиентов. Специалисты подготовили разъяснения о том, как заказать справку об отсутствии задолженности, а также напомнили о важности своевременной передачи показаний счётчиков — это напрямую влияет на точность расчётов.

Кроме того, компания собрала очередную подборку отзывов от потребителей. В «Р-Энергии» отметили, что каждое замечание и пожелание помогает совершенствовать сервис и двигаться вперёд.

В компании поблагодарили клиентов за доверие и подтвердили намерение оставаться не только надёжным поставщиком энергоресурсов, но и внимательным собеседником.