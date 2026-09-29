Врачи ОКБ в Рязани спасли 89-летнего пациента с тромбозом

В Областную клиническую больницу Рязани поступил 89-летний пациент с тромбозом глубоких вен обеих нижних конечностей. Заболевание осложнилось тромбоэмболией легочной артерии и инфарктом-пневмонией.

Тромбоэмболия легочной артерии возникает, когда тромб перекрывает сосуд легких. Как пояснила врач-кардиолог Анна Сапицына, чаще всего причиной такого состояния становится тромбоз глубоких вен нижних конечностей.

Инфаркт-пневмония развивается, когда из-за закупорки сосуда часть легочной ткани отмирает. На поврежденном участке возникает воспаление, которое по проявлениям может напоминать бактериальную пневмонию.

«Без своевременной помощи высок риск летального исхода», — рассказала Анна Сапицына.

Состояние пациента осложняли и другие заболевания. 10 августа 2026 года он перенес инфаркт миокарда. Кроме того, у него диагностировали сочетанный порок аортального клапана, гипертоническую болезнь, сахарный диабет и хроническую сердечную недостаточность.

В больнице мужчине провели необходимые обследования и назначили лечение. В результате пациент смог отметить свое 90-летие прямо в стенах ОКБ.

После лечения мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии.