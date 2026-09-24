Рязанка поблагодарила травматолога БСМП за помощь

Очень теплые слова нашла рязанка Н. чтобы выразить благодарность врачу ортопеду-травматологу, кистевому хирургу Травматологического отделения №1 Больницы скорой медицинской помощи Ашоту Мирзояну. Об этом сообщили в Минздраве Рязанской области.

«23.08. попала в травмпункт БСМП после падения с велосипеда. Ашот Каренович меня осмотрел и положил в стационар. Затем виртуозно собрал мои пальцы на правой руке. Провел экстренно операцию — остеосинтез 4 и 5 пальцев кисти. Помимо этого, сам обезболивал, перевязывал, подбадривал и дал все необходимые рекомендации.

После выписки из стационара продолжаю лечиться у Ашота Кареновича. Врач от Бога, с золотыми руками и огромным сердцем! Безмерно благодарна за ваш труд и заботу!», — написала женщина.