Захару Петрову подарили автомобиль в Рязани

В Рязани вручили автомобиль Заслуженному мастеру спорта России Захару Петрову. Об этом сообщили в Минспорта Рязанской области.
За блестящие результаты этого сезона по инициативе губернатора Рязанской области Павла Малкова группа компаний «Автоимпорт» выступила спонсором и сделала подарок Захару Петрову в виде нового автомобиля.
Ключи от машины каноисту во время матча хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» вручил глава Минспорта Рязанской области Владимир Антманис.
«Для шестикратного чемпиона мира это еще один приятный момент в завершение невероятного сезона, — говорится в сообщении ведомства. — Желаем Захару еще больших побед и поводов для радости!».