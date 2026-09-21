В Рязани 26 сентября пройдет традиционный массовый забег «Кросс нации»

В конце сентября рязанский Лесопарк станет главной спортивной площадкой региона. 26 сентября здесь состоится традиционное массовое мероприятие «Кросс нации», которое в этом году приурочено к Году единства народов России и проходит в рамках всероссийского проекта «СпортАктиV».

Организаторы подготовили трассы для участников с разным уровнем физической подготовки. На выбор будут предложены две дистанции: 1 километр и 4 километра.

Для допуска к старту необходима обязательная предварительная регистрация. Подать заявку можно через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ). Прием заявок завершится 24 сентября 2026 года.

Оформить допуск и получить стартовый пакет участники смогут по адресу: ул. Окский проезд, д. 1В (территория Лесопарка, резиденция Деда Мороза).

По всем организационным вопросам можно обратиться в дирекцию мероприятия по телефону 76-12-11 или на электронную почту yunost@ryazan.gov.ru. Актуальная информация и подробности опубликованы на официальном сайте мероприятия.