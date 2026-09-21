Курьер мошенников похитил 14 миллионов рублей у жительницы Рязанской области

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД «Сасовский» задержали участника масштабной мошеннической схемы. Злоумышленник помог аферистам выманить у 45-летней жительницы Сасовского округа 14 миллионов рублей.

По данным следствия, несколько дней назад женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником крупного банка. Лжеспециалист сообщил, что ее лицевой счет находится под угрозой взлома, и предложил экстренно перевести все сбережения на «безопасный резервный счет». Чтобы осуществить операцию, жертву убедили самостоятельно снять наличные и передать их специальному курьеру, который якобы доставит деньги в банк, а затем вернет их владелице.

После передачи крупной суммы денег «банковский сотрудник» перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой аферистов, женщина немедленно обратилась в полицию.

Благодаря грамотно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, полицейским удалось отследить автомобиль, на котором передвигался курьер, и установить его личность. Им оказался 25-летний житель Самары.

Выяснилось, что молодой человек нашел эту «подработку» в интернете, не до конца осознавая масштаб преступления. По заданию куратора он приехал в Сасово, забрал деньги и перевел их на нужный счет, оставив себе оговоренный процент. Следователи также установили, что мужчина ранее уже участвовал в подобных схемах на территории Самарской и Московской областей, и поездка в Рязанскую область стала для него последним «заданием».

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Следственным отделом МО МВД России «Сасовский» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.