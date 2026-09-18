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Происшествия

ФАС возбудила дела против продавцов топлива в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Рязанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) начало расследование в отношении двух независимых продавцов моторного топлива, работающих в Кадомском и Ермишинском районах, сообщает YA62.RU.

Поводом для вмешательства антимонопольщиков стал недавний рост розничных цен на бензин в регионе. Для выяснения причин подорожания УФАС направило запросы владельцам независимых автозаправочных станций.

Анализ их деятельности показал наличие подозрительных практик. Часть предпринимателей на определенный период полностью приостанавливала продажу топлива на своих АЗС. Другие продолжали работу, однако закупали бензин мелким оптом у поставщиков, не входящих в состав крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний. В результате закупочная стоимость оказывалась выше рыночной, что, по версии следствия, могло привести к установлению или поддержанию монопольно высоких цен на местных рынках. Оба дела в настоящее время находятся на рассмотрении.

Несмотря на локальные нарушения, в УФАС подчеркнули, что розничный рынок моторного топлива в Рязанской области в целом остается конкурентным: в регионе осуществляют деятельность более 25 хозяйствующих субъектов.

Ситуация в области коррелирует с общероссийскими тенденциями. По данным центральной ФАС, на федеральном уровне уже возбуждено более 55 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка, а также выдано свыше 81 предупреждения о признаках нарушений.

В ведомстве также прокомментировали жалобы жителей на нехватку бензина на заправках. В УФАС пояснили, что прямое обеспечение региона топливом не входит в их компетенцию. Поэтому все подобные обращения граждан антимонопольная служба перенаправляет в профильные органы государственной и муниципальной власти для оперативного реагирования.

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