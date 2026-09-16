17-летний парень задержан за угон в Скопине

В городе Скопине полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля «Лада Приора». Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России «Скопинский» обратился 43-летний житель города с заявлением об исчезновении машины «Лада Приора», которую он накануне припарковал возле дома. Оперативники уголовного розыска опросили хозяина пропавшего автомобиля и выяснили, что мужчина случайно не запер автомобиль и обронил ключи от зажигания в салоне.

Сотрудники полиции объехали город Скопин и нашли автомобиль на одной из улиц. В ходе осмотра «Лады Приоры» эксперт-криминалист обнаружил и изъял «следы», не принадлежащие автовладельцу. Проанализировав эти данные, оперативники выяснили, что «следы» принадлежат 17-летнему местному жителю.

Ранее этого подростка осудили за угон автомобиля, и у полицейских хранилось достаточно сведений о нем.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленника.

По предварительной информации, 17-летний парень возвращался поздно вечером домой от гостей. На одной из улиц Скопина ему пригляделся автомобиль «Лада Приора». Он решил подойти к транспортному средству, дернул за ручку дверцы автомобиля и понял, что машина не заперта. А, сев в машину, он обнаружил ключи от замка зажигания в салоне. Злоумышленник решил прокатиться на машине по городу. Спустя время, ему это надоело, он бросил автомобиль на одной из улиц, ушел домой, где его и задержали полицейские.

Дознаватель отдела МВД России «Скопинский» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишение свободы.