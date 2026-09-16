Изображение от wirestock на Freepik
Происшествия

17-летний парень задержан за угон в Скопине

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В городе Скопине полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля «Лада Приора». Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

В отдел МВД России «Скопинский» обратился 43-летний житель города с заявлением об исчезновении машины «Лада Приора», которую он накануне припарковал возле дома.  Оперативники уголовного розыска опросили хозяина пропавшего автомобиля и выяснили, что мужчина случайно не запер автомобиль и обронил ключи от зажигания в салоне.

Сотрудники полиции объехали город Скопин и нашли автомобиль на одной из улиц. В ходе осмотра «Лады Приоры» эксперт-криминалист обнаружил и изъял «следы», не принадлежащие автовладельцу. Проанализировав эти данные, оперативники выяснили, что «следы» принадлежат 17-летнему местному жителю. 

Ранее этого подростка осудили за угон автомобиля, и у полицейских хранилось достаточно сведений о нем.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленника.

По предварительной информации, 17-летний парень возвращался поздно вечером домой от гостей. На одной из улиц Скопина ему пригляделся автомобиль «Лада Приора». Он решил подойти к транспортному средству, дернул за ручку дверцы автомобиля и понял, что машина не заперта. А, сев в машину, он обнаружил ключи от замка зажигания в салоне. Злоумышленник решил прокатиться на машине по городу. Спустя время, ему это надоело, он бросил автомобиль на одной из улиц, ушел домой, где его и задержали полицейские.

Дознаватель отдела МВД России «Скопинский» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишение свободы.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Суд подтвердил вину «РМПТС» в нарушении температурных графиков отопления в Рязани
Следующая статья
Поющие судьи, херсонские хомяки и тульский Шаман — как прошёл «Поющий косопуз» в Рязани

Популярные материалы

Новости России

Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Российская армия может начать наносить удары по военным предприятиям...
Новости России

В горах Сочи обнаружили тело пропавшего неделю назад московского фотографа

Макарий Бекшаев отправился один в поход 2 сентября. Его маршрут пролегал от каньона Псахо в сторону поселка Воронцовка с планируемым завершением 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи.
Новости России

Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации, выдающаяся балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова.
Политика

«Дрон ударил не случайно»: генерал раскрыл истинную цель атаки у поезда с Джонсоном

Генерал-майор Попов рассказал, почему дрон ударил не по вагону, а рядом с ним, и какой сигнал получили западные политики на Украине.
Новости России

Что известно о ракетной атаке ВСУ на Таганрог

После массированной атаки ВСУ в Таганроге возникли три очага возгорания. Повреждены дома, учебное заведение и другие объекты.
Темы
Все события Рязани и области

Под окнами многоэтажки нашли тело девушки-фотографа с ножевым ранением

Следователи проверяют версию о самоубийстве. Накануне трагедии девушка написала в соцсетях, что оказалась в трудной жизненной ситуации и срочно искала временное жильё на одну-две недели.
Политика

В Госдуме назвали вероятную площадку для переговоров по Украине

В МИД объяснили, почему Швейцария больше не рассматривается как площадка для переговоров по Украине.
Экономика и бизнес

Суд подтвердил вину «РМПТС» в нарушении температурных графиков отопления в Рязани

Комиссия Рязанского УФАС России 1 апреля 2024 года установила в действиях «РМПТС» нарушение части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Ведомство расценило это как злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Транспорт и дороги

Новый дорожный знак появится в России

В Минтрансе называют это частью большого проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской среды.
Транспорт и дороги

Водителям напомнили о важном правиле, которое действует с сентября

С сентября права можно показывать инспектору через смартфон. Депутат Камнев объяснил, как это работает на практике.
Политика

ВСУ не смогли вырваться из окружения в Харьковской области

Российские бойцы отразили попытку прорыва бронетехники ВСУ в Харьковской области. Что известно о потерях.
Новости Касимова

Минздрав: Касимовский округ укомплектован специалистами скорой помощи на 100%

В Касимовской ЦРБ произошло значимое пополнение штата: к работе приступили 11 новых специалистов по профилю скорой медицинской помощи.
Политика

Взрывы гремят в Киеве, город затягивает дымом

Дым от пожаров в Киеве виден за несколько километров. Что рассказали очевидцы об атаке на склады. (
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье