Новый дорожный знак появится в России

Минтранс России показал новый знак парковки для многодетных семей на Международном фестивале молодёжи. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Дизайн знака выбрали сами россияне. В июле министерство спросило подписчиков, каким должен быть новый знак, и предложило на выбор семь вариантов дизайна. В опросе поучаствовали почти 4 тысячи человек.

Больше всего голосов, 46%, набрал первый вариант знака. Именно его теперь можно увидеть в центральной зоне экспозиции Минтранса на фестивале. Знак представил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко первый замминистра транспорта Константин Пашков.

Сейчас министерство работает над поправками в правила дорожного движения. Следующим шагом станет внесение изменений в соответствующий ГОСТ.

После завершения всех процедур новый знак сможет появиться на улицах российских городов. В Минтрансе называют это частью большого проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской среды.