Суд подтвердил вину «РМПТС» в нарушении температурных графиков отопления в Рязани

Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу МУП «РМПТС» и признал законным решение Рязанского УФАС о нарушении предприятием антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Комиссия Рязанского УФАС России 1 апреля 2024 года установила в действиях «РМПТС» нарушение части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Ведомство расценило это как злоупотребление доминирующим положением на рынке.

По данным антимонопольщиков, в отопительный период 2022-2023 годов предприятие систематически не соблюдало температурные графики подачи сетевой воды для рязанцев. Речь идёт о нарушении условий договоров поставки и утверждённой схемы теплоснабжения города. Самые серьёзные отклонения от графиков фиксировались в морозы, когда температура воздуха опускалась ниже -20 градусов. Именно в эти периоды возрастала угроза поставки некачественного тепла жителям Рязани.

МУП «РМПТС» не согласилось с решением комиссии и попыталось оспорить его сразу в нескольких судебных инстанциях. Сначала предприятие обратилось в Арбитражный суд Рязанской области, затем в Двадцатый арбитражный апелляционный суд. Обе инстанции признали решение антимонопольного органа законным и обоснованным.

После этого «РМПТС» подало кассационную жалобу в Арбитражный суд Центрального округа. Кассация также встала на сторону УФАС, поставив точку в затянувшемся споре.