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Экономика и бизнес

Эксперт Банка России назвала 5 ошибок, мешающих достичь финансовых целей

Анастасия Мериакри
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Личный финансовый план помогает превратить абстрактные желания в конкретные достижения, но на практике многие люди так и не доходят до результата. Эксперт рязанского отделения Банка России Анна Зотова рассказала о главных ошибках, которые совершают потребители при планировании своего бюджета.

Ошибка №1: Отсутствие четких финансовых целей

Часто люди формулируют желания слишком размыто: «Хочу больше денег» или «Хочу накопить». Без конкретной суммы и привязки к дате невозможно понять, сколько нужно откладывать и в каком направлении двигаться.

Важно перевести мечты на язык цифр. Можно сформулировать несколько целей по принципу «Хочу [сумма] к [дата]». И обязательно расставить приоритеты: что обязательно, что просто важно, а что можно купить, если останутся деньги.

Ошибка №2: План есть, но нет регулярного контроля

Многие просто расписывают бюджет на бумаге, но не отслеживают его выполнение. План без контроля не работает — расходы снова начинают превышать доходы, а накопления не растут.

Эксперт рекомендует раз в месяц сравнивать план с фактом: сколько планировалось потратить или отложить и сколько получилось в реальности. При необходимости можно скорректировать категории расходов.

Ошибка №3: Игнорирование «подушки безопасности»

Когда очень хочется накопить на новую технику или первоначальный взнос на квартиру, все свободные деньги уходят туда. Но если вдруг сломается машина или придется уйти с работы, план рушится, а средств не хватает.

Поэтому первой финансовой целью должно стать создание «подушки безопасности», которая будет покрывать обязательные расходы на 3–6 месяцев. Только после этого можно направлять средства на другие накопления.

Ошибка №4: Непонимание, куда уходят деньги

Без учета доходов и расходов сложно увидеть, куда «утекают» деньги. Кофе с собой, неиспользуемые подписки, спонтанные заказы доставки — эти мелочи могут занимать до 20% бюджета.

Необходимо фиксировать все траты — в блокноте, таблице или специальном приложении. Так станет ясно, какие статьи расходов можно сократить без ущерба для качества жизни.

Ошибка №5: Слишком жесткий или размытый план

Урезать себя во всем или писать общими фразами — две одинаково неверные крайности. План должен быть реалистичным и комфортным для исполнения.

Важно закладывать деньги на мелкие радости и развлечения, но при этом ставить четкие лимиты на главные статьи расходов. Только сбалансированный подход позволит придерживаться плана долгое время без срывов.

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