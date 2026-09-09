В Рязанской области за 8 месяцев выявлено 96 случаев ВИЧ

В Рязанской области зафиксирована положительная динамика в борьбе с ВИЧ-инфекцией. По данным Рязанского областного кожно-венерологического диспансера и Центра профилактики и борьбы со СПИД, за восемь месяцев 2026 года в регионе выявлено 96 новых случаев заболевания. Это на 25,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 126 человек.

Специалисты отмечают изменение структуры заболеваемости. Более 60% рязанцев, узнавших о своем диагнозе в текущем году, составляют люди в возрасте 40 лет и старше.

Основным путем передачи вируса по-прежнему остается половой: на него приходится 92% всех новых случаев заражения среди жителей региона. Медики напоминают, что ВИЧ-инфекция передается тремя основными путями: половым путем, при прямом контакте с кровью инфицированного человека, от инфицированной матери к ребенку (во время беременности, родов или грудного вскармливания).

Единственный достоверный способ узнать свой ВИЧ-статус — пройти лабораторное исследование крови. Власти и медики призывают жителей не игнорировать регулярные проверки.

Обследование проводится абсолютно бесплатно при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или полиса). Сделать это можно: в поликлинике по месту жительства, непосредственно в Рязанском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Результат анализа становится известен уже на следующий день.

Контактная информация: Телефоны для справок и записи: 8 (4912) 25-46-01; 25-88-54.