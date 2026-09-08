Фото: Рязанский перинатальный центр
Медицина

В Рязанском перинатальном центре появилось новое оборудование для экспресс-диагностики мам и новорожденных

Анастасия Мериакри
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Рязанский перинатальный центр расширил свои возможности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Для отделения анестезиологии и реанимации поступил современный анализатор газового состава крови, который позволит врачам принимать жизненно важные решения в кратчайшие сроки.

Новый аппарат помогает в режиме реального времени оценить ключевые показатели здоровья: уровень кислорода и углекислого газа в крови, а также кислотно-щелочное состояние организма. Эти данные особенно критичны для пациенток с тяжелыми осложнениями беременности и в раннем послеродовом периоде. Быстрые и точные результаты исследования позволяют врачам своевременно корректировать тактику лечения и предотвращать развитие опасных состояний.

Не менее важное значение новое оборудование имеет для детской реанимации. Контроль газового состава крови у недоношенных или ослабленных младенцев требуется проводить регулярно. С появлением современного анализатора эта процедура стала значительно проще, доступнее и менее травматичной для маленьких пациентов.

Как отмечают специалисты, в условиях реанимации счет идет на минуты. Новое оборудование исключает задержки в получении лабораторных данных, помогая врачам быстрее оценивать динамику состояния пациента и принимать обоснованные медицинские решения.

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