Жительница Рязанской области накопила долг по алиментам в 1,6 млн рублей из-за отказа от работы

Клепиковский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая уклонялась от уплаты средств на содержание своего несовершеннолетнего сына. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Как установило следствие, ранее эта женщина уже привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за аналогичное правонарушение. Однако административное наказание не возымело должного эффекта.

Несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения о взыскании алиментов и осознание своего долга перед ребенком, женщина сознательно не предпринимала попыток трудоустроиться на постоянную работу, что и привело к накоплению критической суммы задолженности. В итоге долг перед несовершеннолетним сыном превысил 1 миллион 600 тысяч рублей.

Учитывая злостный характер уклонения от исполнения родительских обязанностей, суд назначил виновной наказание в виде 8 месяцев исправительных работ. Дополнительно постановлено удерживать 10% из ее заработной платы в доход государства на весь срок отбывания наказания.