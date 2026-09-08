В Рязани 19 сентября мотоциклисты закроют сезон, проехав колонной по Рязани

В Рязани готовятся к официальному закрытию мотосезона. Как сообщается в группе местного отделения мотоклуба «Ночные Волки», мотопробег пройдет в четверг, 19 сентября.

Сбор участников намечен на 12:30 на парковке торгово-развлекательного центра «Премьер». Оттуда мотоциклисты планируют сформировать большую колонну, которая торжественно проедет по улицам города. Для обеспечения безопасности и беспрепятственного движения мероприятие пройдет при сопровождении экипажей Госавтоинспекции.

Организаторы делают особый акцент на культуре вождения и внешнем виде техники: «Чистые номера, шлемы и прочие атрибуты порядочных мотоциклистов обязательны», — подчеркивается в анонсе мероприятия.

Событие начнется задолго до старта колонны. У ТРЦ «Премьер» развернется фестивальная зона с живой музыкой, тематическими конкурсами, а также точками с едой и напитками, где байкеры и гости города смогут зарядиться праздничным настроением.

Завершится день выездом на загородную базу отдыха, где участников ждет неформальное общение и продолжение праздника. Организаторы напоминают, что места на базе необходимо бронировать заранее, чтобы гарантированно попасть на финальную часть мероприятия.

Возрастное ограничение 6+.