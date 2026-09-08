На Земле началась первая осенняя магнитная буря

Утром 8 сентября 2026 года на Земле стартовала первая за эту осень магнитная буря. Данные о начале геомагнитных возмущений опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

По словам специалистов, причиной возмущений стало плазменное облако, выброшенное Солнцем трое суток назад. Оно достигло магнитосферы Земли еще в середине дня 7 сентября, спровоцировав продолжительные геомагнитные колебания. К утру 8 сентября интенсивность возмущений превысила пороговые значения, что позволило классифицировать событие как магнитную бурю.

На данный момент буря характеризуется как слабая. По пятибалльной шкале геомагнитных возмущений она соответствует уровню G1 («слабая»), где G5 означает «экстремально сильная» активность.

Расслабляться ученым и метеозависимым людям пока рано. Согласно прогнозам ИКИ РАН, стабилизация геомагнитной обстановки ожидается не ранее чем через двое суток. Более того, в этот период не исключено усиление активности до второго уровня (умеренные бури), а с небольшой вероятностью – и до третьего уровня (сильные бури). Это связано с тем, что 8 и 9 сентября к Земле должны подойти еще два выброса солнечной плазмы.

Побочным, но зрелищным эффектом сильной геомагнитной активности стало значительное смещение границы зоны полярных сияний в сторону юга. Уже около полуночи 7 сентября был зафиксирован мощный всплеск, после которого жители северных и северо-западных регионов России сообщили о наблюдении северного сияния.

По состоянию на середину дня 8 сентября индекс полярных сияний находится в умеренной зоне (около 5 из 10 баллов). Однако к вечеру ученые не исключают возобновления сильной активности. При благоприятных условиях (ясное небо и отсутствие светового загрязнения) сияния могут стать видимыми даже на географических широтах Москвы (в диапазоне 53–56 градусов).