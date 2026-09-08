Солнце ударит по Земле дважды: что известно о вспышках 8 и 9 сентября 

Солнце выбросило в сторону Земли новые облака плазмы, и уже 8 и 9 сентября планету накроют как минимум два удара. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Последние несколько дней на Солнце фиксируют множественные выбросы плазмы. Почти каждая крупная вспышка сопровождается облаком, которое улетает в космос. Правда, большая часть таких облаков проходит мимо Земли, но по расчётам учёных два-три из них долетят до планеты в ближайшие двое суток.

Выводы сделаны на основе снимков космических коронографов и численного моделирования. По этим данным, космическая погода останется неспокойной минимум три дня. Пик возмущений придётся на ночь со вторника на среду: скорость солнечного ветра тогда вырастет примерно до 700 км/с, это почти вдвое больше нынешних значений.

Специалисты ИКИ РАН оценивают прогноз магнитных бурь как умеренный. Ожидаются продолжительные геомагнитные возмущения с периодическим выходом на бури первого и второго уровня, то есть слабые и средние. Вероятность более сильных бурь пока считается невысокой. При этом активность Солнца сохраняется, и новые выбросы плазмы, если они случатся, могут ухудшить прогноз.

Магнитные бури 1-2 уровня большинство людей переносит без особых последствий. Но метеочувствительным жителям Рязани и области в эти дни стоит снизить нагрузки, лечь спать пораньше и следить за давлением. Учёные продолжают наблюдать за Солнцем и обещают уточнять прогноз по мере поступления новых данных с коронографов.