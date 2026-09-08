Вооружённые силы России этой ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также дальнобойными ударными беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удар пришёлся на объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, где производят и хранят беспилотники и крылатые ракеты. Также военные заявили о поражении транспортно-логистических и распределительных центров грузов военного назначения в Киеве и Киевской области.

Отдельно в Минобороны рассказали об ударе по порту «Черноморск» в Одесской области. По словам ведомства, там находились объекты, которые использовали для разгрузки военных грузов. Кроме того, российские военные поразили морское судно типа «танкер» с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Подобные удары по портовой инфраструктуре Черноморского побережья Украины российские военные наносят регулярно последние недели. Ранее Минобороны уже сообщало об атаках на суда в районе Черноморска и Одессы, называя целью технику, боеприпасы и топливо для украинской армии.

Также сегодня ночью был нанесён массированный удар по Киеву.