Актриса Альбина Евтушевская скончалась 6 сентября в возрасте 84 лет. О смерти артистки сообщает ТАСС.

«Альбины Станиславовны не стало 6 сентября», — рассказал агентству собеседник из окружения артистки. О смерти матери в социальных сетях также написала дочь актрисы Елена, попросив читателей помолиться за её маму.

Евтушевская пришла в кино поздно, дебютировав в 64 года. По данным СМИ, актрису заметили случайно, во время встречи с ассистентом по подбору актёров в московском метро. Эта встреча привела её на пробы к режиссёру Анне Меликян, которая искала актрису для фильма «Русалка».

Роль в «Русалке» 2007 года стала её первым и одним из самых заметных появлений на экране. Картина Меликян позже вошла в число претендентов на премию «Оскар» 2008 года.

После дебюта Евтушевская снялась ещё в более чем 40 проектах. Зрители запомнили её по ролям в сериалах «Интерны», «Универ», «Глухарь», «Деффчонки» и «Беспринципные», а также по фильмам «Любовницы», «Палата № 6», «Последняя сказка Риты» и «Жили-были».

Альбина Евтушевская родилась 2 июля 1942 года в Моршанске Тамбовской области. Несмотря на поздний старт в профессии, она стала одной из узнаваемых актрис второго плана в российском кино и сериалах последних двух десятилетий.