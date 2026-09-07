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Политика

Коц о ночных ударах по Украине: «постучались и в форточку»

Алексей Самохин
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Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины в ночь на 7 сентября. Военкор Александр Коц прокомментировал поражение производственно-погрузочного комплекса в Измаиле, а также патрульного катера в акватории Черного моря.

Вечером 6 сентября удар пришелся по сухогрузу «Мавка», который использовался для перевозки военно-технического имущества в Черноморск. 

«»Мавка» в украинском фольклоре — лесная нежить, которая заманивает путника в трясину и смотрит, как он тонет. Для сухогруза, возившего в Черноморск военно-техническое имущество, имя подобрали с редкой самокритичностью», — отмечает Коц. 

Утром атаки продолжились. В Измаиле был поражен производственно-погрузочный комплекс, через который с судов выгружали военные грузы западного производства. Еще одной целью стал патрульный катер в Черном море. Такие суда сопровождали сухогрузы до украинских причалов.

Коц обратил внимание на ситуацию с морскими перевозками в украинских портах. По его данным, с 22 июля в порты Большой Одессы, включая Одесский, Черноморский и Южный, не заходили коммерческие суда. Такие сведения ранее появлялись и в украинской экономической прессе.

Дополнительным фактором стали сложности со страхованием. Страховщики перестали оформлять новые полисы военных рисков для судов, следующих в украинские порты.

Военкор оценил потери Киева от сокращения морских перевозок примерно в $3,15 млрд валютной выручки. При этом часть грузопотока продолжала проходить через дунайский порт Измаил.

Через Измаил Украина могла принимать грузы, которые не отправляли морем. В частности, речь шла о поставках с румынских нефтеперерабатывающих предприятий с последующей отправкой грузов по железной дороге. Коц заявил, что после ударов по Измаилу проблемы могут возникнуть и на этом маршруте. 

«Сегодня утром постучались и в форточку, — пишет военкор. — Заметьте, как это подают в киевском телемарафоне. Бьют, мол, по зерну для Африки, по хлебу для бедных. Голод, слёзы, мировая продовольственная катастрофа. Про то, что с того же причала снимали не пшеницу, а поставленное западными странами имущество, штатные плакальщики почему-то забывают.  Их прошлые сводки о собственных ударах по нашим портам и НПЗ звучали бодрее — там это называлось «работа по военной логистике». Но на, Украине это в крови — а нас-то за шо?».

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