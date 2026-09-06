Актер Константин Сироткин, знакомый зрителям по сериалам «Склифосовский», «Морозова» и «Супруги», скончался 2 сентября на 59-м году жизни. Больше двух десятилетий он служил в московском театре «На Басманной» и сыграл десятки ролей в кино.

Сироткин родился 16 июня 1968 года. В 1987 году он окончил Фрунзенское хореографическое училище и получил диплом артиста балета, а в 1991 году выпустился из Российской академии театрального искусства, где учился на курсе Георгия Ансимова.

С 1996 по 2001 год актер служил в театре-кабаре «Летучая мышь» под руководством Григория Гурвича. Там он сыграл Фантома в «Великой иллюзии», Бобби в «Шансе» и Губернатора в постановке «Я степую по Москве». Позже Сироткин участвовал в мюзиклах «Норд-Ост», «Иствикские ведьмы» и «Двенадцать стульев», где исполнил роли Ипполита Воробьянинова и Горького.

С 2004 года и до самой смерти актер работал в театре «На Басманной». За эти годы он сыграл Гаспара в «Пиратском треугольнике», Джакомо Париджи в «Фиалке Монмартра», барона де Кревельяк в «Принцессе цирка» и короля Карла в «Спящей красавице».

В кино Сироткин снимался с конца 1990-х. Роли часто были эпизодическими, но зрители запоминали каждое его появление на экране. Широкую известность актеру принесла роль врача скорой помощи в первом сезоне «Склифосовского». Также он снимался в «Морозовой-2», «Супругах», «Игре в любовь» и «Звездной ночи в Камергерском».

Близкое окружение актера подтвердило его смерть короткой фразой: «Тяжелая новость. Константина не стало». Один из друзей рассказал изданию aif.ru, что Сироткин долго болел, а среди последствий болезни были проблемы с памятью.

Причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб, сообщили РИА Новости в окружении артиста. Церемония прощания с актером прошла в Храме Великомученика и целителя Пантелеймона при больнице имени профессора В.Н.Розанова города Пушкино.