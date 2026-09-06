Мелкие ежедневные покупки могут мешать накоплению денег. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, многие незаметные траты складываются в значительную сумму. Речь идет о кофе навынос, воде и снеках из автоматов, а также подписках, которыми человек почти не пользуется.

«Каждый день мы тратим около 300–700 рублей, например на кофе с собой, воду/снеки в автоматах, подписки, которыми не пользуемся», — заявил Щербаченко.

Экономить специалист советует начать с учета расходов. Достаточно три дня подряд записывать все покупки, чтобы увидеть, куда уходят деньги и какие траты можно сократить. Высвободившуюся сумму эксперт рекомендует сразу откладывать. Такой подход поможет сформировать привычку регулярно пополнять накопления.

Щербаченко предложил использовать правило 50/30/20. Половину дохода стоит направлять на обязательные расходы, 30% оставлять на развлечения и желания, включая кафе, кино, гаджеты и подписки. Еще 20% рекомендуется откладывать или направлять на инвестиции в себя.