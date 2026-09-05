В Кальном продолжается реконструкция электросетей. Специалисты РГРЭС прокладывают кабель между улицами Радиозаводской и Макаренко, работы идут по графику.

На участке уже подготовили 1580 метров траншей. Ещё 1284 метра трассы прошли методом горизонтального бурения. Для контроля за подземными коммуникациями энергетики оборудовали 43 смотровых котлована и 30 котлованов для бурения.

На следующей неделе кабель продолжат прокладывать на улицах Белинского, Новая и в 5-м и 6-м Новых проездах.

Земляные работы продолжатся на Касимовском шоссе и улице Фирсова.

В РГРЭС сообщили, что реконструкция идёт без выходных и по утверждённому графику. Работы должны повысить надёжность электроснабжения жителей Кального.

Фото: АО «РГРЭС»