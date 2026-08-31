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Общество

С 1 сентября в России вступают в силу пять изменений в ЖКХ

Анастасия Мериакри
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С начала осени 2026 года собственников жилья ждут существенные нововведения в сфере ЖКХ. Изменения коснутся способов коммуникации с управляющими компаниями (УК), порядка отчетности, полномочий советов домов и процедуры смены подрядчика. О ключевых аспектах новых правил URA.RU рассказала эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства Евгения Юнисова.

Общение с УК через мессенджер «Макс»

С 1 сентября в домах начнут создавать чаты в национальном мессенджере «Макс». Однако эксперт подчеркивает: переписка в чате пока не приравнивается к официальному обращению.

«Условия создания чатов носят рекомендательный характер. Хотя на сообщения в мессенджере можно ссылаться при возникновении претензий, судебная практика пока не считает такой формат обязательным», — пояснила Юнисова.

Самым надежным способом фиксации проблемы остается звонок в диспетчерскую службу, где каждое обращение официально регистрируется в электронном или бумажном журнале с указанием времени, сути проблемы и ответственного исполнителя.

Обязательный единый отчет о работах

Прозрачность работы УК повышается: с 1 сентября предоставление отчета о проделанной за год работе становится обязательным условием договора управления. Не позднее чем через 30 дней после окончания календарного года управляющая организация обязана представить акт выполненных работ (от уборки подъездов до замены сетей). Подписать этот документ должны председатель совета дома или члены совета совместно с председателем.

Усиление ответственности советов домов

Правила оформления итогов собраний ужесточаются. Теперь в протоколе об избрании совета дома должны стоять подписи каждого выбранного члена. Ставя подпись, человек официально принимает на себя обязательства перед всеми жильцами. Кроме того, общее собрание теперь имеет право распределить полномочия председателя между несколькими членами совета, что особенно актуально для больших многоквартирных домов, где одному человеку физически сложно контролировать все процессы.

Введение должности администратора общего собрания

Для повышения прозрачности голосования вводится новая роль. Если собрание проводится в заочной или очно-заочной форме, жильцы обязаны выбрать администратора собрания. Это ответственное лицо (инициатор или УК) получает доступ к системе ГИС ЖКХ для проведения голосования и официальной фиксации его результатов. Ранее это требование распространялось только на полностью онлайн-формат.

Годовой мораторий на смену управляющей компании

Сменить недобросовестную УК по простому желанию жителей теперь станет сложнее. Если дом проголосовал за переход к новой компании, расторгнуть договор с текущей можно будет только через 12 месяцев. Однако из этого правила есть два важных исключения:

  • Если УК систематически и грубо нарушает условия договора (не убирает подъезды, игнорирует аварии), собственники могут через суд добиться досрочного расторжения.
  • Жильцы могут в любой момент изменить форму управления домом, например, создать Товарищество собственников жилья (ТСЖ). В этом случае годовой мораторий не действует.

Эксперты рекомендуют собственникам внимательно изучить новые правила, чтобы грамотно отстаивать свои права и эффективно взаимодействовать с управляющими организациями.

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