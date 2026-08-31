Общество

Рязанская Детская школа балета объявляет набор до 7 сентября

Олеся Чугунова
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В Рязани стартовал конкурсный отбор в Детскую школу академического балета, которая откроется в сентябре на базе театра. Организаторы объявили о продлении приёма заявок — подать документы на дополнительное прослушивание можно до 7 сентября. К участию приглашают мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 11 лет.

Обучение будет проходить при Рязанском театре балета на площадке Центра одарённых детей «Гелиос». Для юных артистов сформируют две группы: подготовительную (для детей 7–9 лет) и первый класс исполнительского искусства (для ребят 9–11 лет). Зачисление пройдёт по итогам строгого профессионального отбора, где члены жюри оценят физические данные, хореографические способности и артистизм претендентов. Абитуриентам предложат показать заранее выученный танец или поучаствовать в музыкальной импровизации.

Учебная программа станет первой ступенью к системному балетному образованию прямо в стенах действующего театра. В расписании — классический, характерный и историко-бытовой танец, ритмика, гимнастика, а также фортепиано, теория музыки и знакомство с профессией. Главная фишка нового проекта — ранняя сценическая практика. Уже с первого года обучения ученики, успешно прошедшие кастинг, смогут выходить на подмостки Рязанского театра балета в постановках с участием профессиональной труппы.

Ведущим педагогом первого набора станет Мария Материнская — действующая артистка Рязанского театра балета и выпускница легендарной Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой по специальности «Педагогика балета». За её плечами — служба в Музыкальном театре Республики Карелия под руководством Кирилла Симонова и серьёзная методическая подготовка. В Академии Мария постигала тонкости преподавания классического, бального и характерного танца, анатомию, а на старших курсах занималась под руководством заведующей кафедрой, заслуженного работника культуры РФ Марии Грибановой.

«Моя задача — чтобы ребёнок не просто заучивал па, а осознавал движение и чувствовал музыку. Знание анатомии, которое нам давали в Академии, помогает бережно работать с детским телом. В нашей школе мы будем развивать природные данные, закладывать фундамент и давать ученикам самый ценный опыт — настоящий выход на сцену», — поделилась Мария Материнская.

Кроме того, в образовательную траекторию школы войдут мастер-классы от приглашённых звёзд и педагогов, выезды в ведущие театры страны, участие в конкурсах, летние интенсивы и дополнительные профильные смены.

Подать заявку на участие в отборе можно до 7 сентября. Запись и вся подробная информация доступны по ссылке или по телефону: +7 (4912) 21-02-27.

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