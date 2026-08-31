Спорт

Более 80 спортсменов приняли участие в финальном этапе рыбатлона на Ореховом озере

Олеся Чугунова
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Завершающий этап сезона поплавочного рыбатлона в Рязани принес много интриг, которые сохранялись до самого последнего заброса. День города 29 августа выдался не только по-летнему знойным, но и крайне богатым на спортивные сюрпризы.

Ореховое озеро впервые за долгие годы вновь распахнуло свои берега для участников. Идеально скошенные лужайки для ловли и асфальтированная трасса протяженностью чуть более километра создали отличные условия для почти восьми десятков атлетов, съехавшихся из разных уголков страны.

Главная неожиданность поджидала зрителей на финишной прямой. Золото этапа уверенно забрал коломенец Ярослав Егоршин, показав молниеносную работу и с первой, и со второй рыбой — его время остановилось на отметке 24 минуты 40 секунд. А вот серебро и бронза уехали в Тулу и Румынию: вторым стал Александр Мокроусов, а замкнул тройку лидеров Николай Бабута, давно живущий в Спасске, но сохранивший румынские корни. Впервые за историю рязанских соревноваций местные спортсмены не попали на пьедестал почета — редчайший прецедент.

Однако главная баталия разгорелась в общем зачете сезона. Лидер Павел Громов подошел к финалу с огромным гандикапом, но его тактика дала сбой — со второй рыбой он задержался почти до самого финиша. Этим мгновенно воспользовался Евгений Остроумов, уступавший ему 35 очков. Финишировав на шестой позиции, Евгений смог обойти Громова по сумме баллов и вырвать титул чемпиона года.

Кульминацией дня стала борьба за бронзу общего зачета, где рязанец Михаил Рудзинский и москвич Александр Савкин набрали абсолютное равенство очков. Организаторам пришлось проводить «Утешительный суперфинал» — дуэль на скорость поимки двух рыб. Савкин оказался быстрее и завоевал итоговую бронзу.

У женщин безоговорочное лидерство в этом году закрепила за собой рязанка Дарья Степанова, а среди юниоров (до 12 лет) весь сезон доминировала Виктория Громова. Организаторы вновь подготовили огромное количество призов для всех категорий.

Сезон поплавочной ловли на этом не заканчивается: уже 3 октября рыбатлон переключится на спиннинг, подробности которого обещают раскрыть в ближайшее время. Кроме того, у всех желающих будет шанс поучаствовать еще в одном поплавочном старте — он состоится 18 октября в Ростовской области, в природном парке «Киммерия» Азовского района.

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