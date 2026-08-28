Фото с сайта правительства Рязанской области
Спорт

Павел Малков рассказал о развитии инфраструктуры для занятий скейтбордингом в регионе

Анастасия Мериакри
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В рамках Международного фестиваля уличной культуры и спорта BRICS SKATE CUP 2026, который проходит в Рязанской области с 27 по 30 августа, на территории Рязанской ВДНХ открылась специальная экспозиция, посвященная истории развития скейтбординга. С выставкой в Музее истории молодежного движения ознакомился губернатор региона Павел Малков, подчеркнув важность поддержки этой культуры.

Экспозиция, куратором которой выступил исследователь культуры скейтбординга, коллекционер и основатель «Скейт-Музея СССР» (г. Минск) Глеб Бенциовский, предлагает зрителям погрузиться в атмосферу зарождения этого вида спорта. Здесь представлены архивные фотографии, видеоматериалы и редкие образцы роликовых досок советского промышленного производства.

Особую ценность мероприятию придает то, что именно в Рязани выставка «Скейт-музея СССР» впервые организована в полностью интерактивном формате с акцентом на визуальное восприятие. В ходе экскурсии Глеб Бенциовский также презентовал губернатору свою книгу «Скейтборды СССР», содержащую уникальные исторические факты и фотоснимки.

Глава региона особо выделил модуль выставки, посвященный истории развития скейтбординга непосредственно в Рязани. Как отметил Павел Малков, именно в нашем городе в 1986 году прошли первые официальные соревнования по этому виду спорта, информация о которых широко освещалась на страницах всесоюзных изданий «Советская молодежь» и «Советский спорт».

Ознакомившись с историческим наследием, губернатор сделал акцент на современных реалиях и будущих планах региона.

«В Рязанской области мы активно развиваем инфраструктуру для занятий скейтбордингом. Лыбедский бульвар с его современным скейт-парком и памп-треком уже стал одной из главных точек притяжения молодежи. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Скейтбординг – это не просто спорт, это целая культура энергии и здорового образа жизни, которую мы будем всячески поддерживать», – заявил Павел Малков.

Масштабный фестиваль BRICS SKATE CUP 2026 реализуется при поддержке Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, Федерации скейтбординга и роллер-спорта России, а также Правительства Рязанской области, что подчеркивает высокий статус мероприятия и внимание к молодежной повестке.

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