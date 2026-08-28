В Рязани будут судить водителя Geely Monjaro за избиение пенсионера на пешеходном переходе

Прокуратура Железнодорожного района Рязани утвердила обвинительный акт в отношении местного жителя, который применил физическую силу к пожилому мужчине после дорожного конфликта. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 апреля 2026 года обвиняемый, управляя автомобилем Geely Monjaro, проигнорировал запрещающий сигнал светофора на перекрестке улиц Высоковольтной и Островского в Рязани. В этот момент по пешеходному переходу дорогу переходил пенсионер. Пожилой мужчина сделал водителю справедливое замечание о грубом нарушении Правил дорожного движения. Однако вместо того, чтобы осознать свою ошибку, автомобилист вышел из салона машины и, действуя из хулиганских побуждений на глазах у других участников движения, нанес потерпевшему удар ладонью по лицу. От полученного удара пенсионер испытал физическую боль и потерял равновесие.

Действиям агрессивного водителя дана строгая правовая оценка. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ.

Собранные следствием доказательства признаны достаточными. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено мировому судье для вынесения приговора.