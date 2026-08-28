В Рязани отслужили молебен во славу города в день Успения Богородицы

28 августа 2026 года Рязань встретила свой 931-й день рождения, символично совместив светский праздник с одним из двенадцати главных торжеств православного календаря – Успением Пресвятой Богородицы. В честь этого знаменательного события в Христорождественском соборе города митрополит Рязанский и Михайловский Никодим совершил Божественную литургию и благодарственный молебен о процветании города.

В праздничном богослужении приняли участие ключевые фигуры городской власти: глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Борис Ясинский, а также представители других ведомств, почетные гости и многочисленные прихожане.

В своем архипастырском слове митрополит Никодим подчеркнул неразрывную связь светской истории Отечества и духовного календаря. Он напомнил верующим о глубинном смысле праздника:

«Для нас Матерь Божия не умерла! Это только Успение, а не смерть. И ныне Она всем нам помогает, являясь Заступницей рода христианского. Мы усердно молились Спасителю, Божией Матери и всем святым земли Рязанской, чтобы они своими молитвами и заступничеством не забыли о нас и о нашей родине», – отметил владыка, поздравив горожан и градоначальников с этим великим днем.

Символично, что праздник начался с молитвы, ведь именно храмы и монастыри веками были не только духовными, но и культурными центрами Рязани. Исторически главный храм города – Успенский собор в Рязанском кремле, основанный в 1522 году, – также был освящен в честь этого торжества.

По завершении службы митрополит Никодим совместно с представителями власти и учреждений культуры осмотрел Успенский собор, где в настоящее время ведутся масштабные реставрационные работы, призванные вернуть памятнику былое величие. Там же было пропето величание празднику, еще раз напомнившее о том, что процветание Рязани всегда питалось не только трудом ее жителей, но и их верой.

В завершение торжеств митрополит отметил заслуги сотрудников храма. В честь 60-летия со дня рождения медалью святителя Василия, епископа Рязанского, III степени, был награжден певчий сводного хора Алексей Иванович Исаев. Уставщик-псаломщик Димитрий Сергеевич Печников был удостоен Архиерейской грамоты за усердные труды на благо Святой Церкви.