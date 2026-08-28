Рязанская НПК помогла воспитанникам интерната имени Полетаева подготовиться к новому учебному году

В преддверии старта нового учебного года Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в состав НК «Роснефть») организовала масштабную благотворительную акцию. Сотрудники предприятия собрали и передали школьные принадлежности воспитанникам школы-интерната имени Федора Полетаева, поддержав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие прошло в рамках корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел» и ежегодной инициативы «Здравствуй, школа!». Коллектив предприятия собрал для ребят все самое необходимое для учебы: тетради, пеналы, фломастеры, наборы для творчества и новые рюкзаки.

Эта помощь имеет особое значение, так как в стенах интерната проживают и получают образование 405 воспитанников. Это дети-сироты, ребята из малообеспеченных семей и те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Такой сбор не просто решает бытовые вопросы, но и дарит детям уверенность в себе и праздничное настроение перед Днем знаний.

Помощь детям является частью системной политики социальной ответственности Рязанской НПК в регионе присутствия. Компания регулярно реализует ряд экологических и благотворительных проектов. В рамках акции «Большая помощь маленькому другу» сотрудники предприятия регулярно передают корма для собак и кошек в городскую службу по контролю за бездомными животными.

Также компания поддерживает Окский заповедник, сотрудники вместе с членами своих семей участвуют в конкурсе «Ты пернатым помоги – им кормушки смастери», передавая готовые изделия в заповедник. Ежегодно проводится акция «Покорми зубра», в рамках которой волонтеры компании обеспечивают краснокнижных животных свежими овощами и фруктами, необходимыми для их сбалансированного питания и сохранения дикой природы.