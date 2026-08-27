Фото: max.ru/ryazanoblast
Общество

Где и как вступить в МОГ в Рязани: адреса, выплаты, условия заключения контракта

Валерия Мединская
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Мобильные огневые группы формируются в регионе с целью защиты важных инфраструктурных объектов Рязанской области. К ним присоединяются жители из разных муниципальных образований региона.

Дежурство в составе мобильных огневых групп  организовано не более шести месяцев в год. Для резервистов разработана программа подготовки, предусматривающая теоретический и практический курсы.  Участникам предоставляется официальное трудоустройство с зарплатой от 100 тыс. рублей, ежемесячные выплаты до 56 тыс. рублей, гарантировано сохранение действующего рабочего места и средней зарплаты по основному месту работы, другие виды льгот и обеспечения. Предусмотрены также официальное трудоустройство на охраняемом предприятии (при необходимости), продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение на период сборов, бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно, бесплатное трехразовое питание по месту исполнения обязанностей военной службы.

На этой неделе еще ряд добровольцев  успешно прошли медицинскую комиссию и профессиональный отбор для вхождения в мобильные огневые группы отряда «Барс-Рязань».  В их числе  военный пенсионер, выпускник РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова  Сергей Кашин, а также преподаватель основ безопасности и защиты Родины Шиловского агротехнологического  техникума  Анатолий Климкин: «Тема защиты Родины для меня всегда была актуальной, поэтому я решил вступить в отряд «БАРС», название которого расшифровывается как боевой армейский резерв страны. Хочу защищать наше замечательное рязанское небо».

Набор добровольцев в отряд «БАРС — Рязань» для службы в мобильных огневых группах по защите ключевых инфраструктурных объектов  региона продолжается. Пункт отбора работает по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, 35, 3 этаж, каб. 302 с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Для получения подробной информации  можно также обратиться по номерам телефонов:  8 (4912) 25-26-18;8 (930) 875-55-74; 8 (4912) 25-73-78, 25-67-09 – с 8:00 до 17:00. 

Кроме того, в регионе запущен интернет-ресурс https://барс-рязань.рф, который содержит всю необходимую информацию о том, как вступить в ряды мобильных огневых групп в регионе: от требований к кандидатам до порядка несения службы, положенных выплатах и льготах.

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