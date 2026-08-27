Фото пресс-службы Т2
Общество

T2 усилил сеть в Рязани, Касимове, Сараях и вдоль трасс М-5 и Р-132

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Валерия Мединская
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В августе инженеры оператора завершили этап крупного проекта по повышению качества связи — он охватил два города и районный поселок Рязанской области. Кроме того, T2 усовершенствовал покрытие на региональных участках трасс М‑5 «Урал» и Р-132 «Золотое кольцо», по которым ежедневно проходит большой поток транспорта.

В Рязани технические специалисты T2 улучшили покрытие и увеличили емкость сети в микрорайоне Роща, при этом особое внимание уделили улицам Стройкова, Татарской, Ленинского Комсомола и Островского. В Касимове — на территории около улиц Академика В. Ф. Уткина, Советской, Ленина и Набережной, а в Сараях — на улице Ленина, около смотровой площадки и пляжа. Местные жители уже отметили качество связи и стабильность интернета даже в часы пиковых нагрузок.

Вместе с этим оператор усовершенствовал покрытие вдоль магистралей, проходящих через Рязанскую область: на М-5 «Урал» в Спасском, Путятинском и Сасовском районах, на Р-132 «Золотое кольцо» в Михайловском районе. Благодаря этому абоненты могут пользоваться навигационными системами, соцсетями, мессенджерами и другими цифровыми сервисами в пути.

Вадим Балаян, технический директор рязанского филиала T2:

«Мы продолжаем модернизировать телеком-инфраструктуру и расширять сеть сотовой связи, чтобы жителям Рязанской области были доступны услуги оператора в любых условиях и местах — будь то крупный город, поселок или федеральная трасса. Особенно важно, что благодаря проведенным работам мы обеспечили практически бесшовное покрытие вдоль ключевых транспортных коридоров М‑5 и Р‑132. Мы видим свою задачу в том, чтобы связь работала там, где она нужна каждый день: и для жизни, и для движения вперед».

В регионе могут наблюдаться временные ограничения в работе мобильного интернета. Они вводятся в целях безопасности и не связаны с работоспособностью сетей оператора. Техническая инфраструктура T2 функционирует в строгом соответствии с требованиями федеральных и региональных властей. При ограничениях доступа к мобильному интернету абоненты могут пользоваться 250 сайтами и приложениями из «белого списка».

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