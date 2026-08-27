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Общество

Стало известно, где перекроют дороги и запретят парковаться в Рязани в День города

Валерия Мединская
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В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 931-летию Рязани, в городе вводятся временные ограничения для автомобилистов. Изменения затронут парковку, движение транспорта и маршруты общественного транспорта, сообщает администрация Рязани

Ограничения начнут действовать уже вечером 28 августа. С 23:00 до 11:00 29 августа будет закрыта для парковки площадь Соборная. С 20:00 28 августа до 20:00 30 августа запретят парковку на участке дороги от улицы Новослободской до дома №36 по улице Лево-Лыбедской. Кроме того, с 06:00 до 18:00 29 августа нельзя будет оставлять машины на съезде с улицы Маяковского до дома №44б.

В субботу, 29 августа, в Рязани частично перекроют движение. С 11:00 до 20:00 30 августа будет закрыт участок от улицы Новослободской до дома №36 по улице Лево-Лыбедской. А на площади Соборной проезд закроют с 09:30 до 11:00.

Временно изменятся и маршруты следования общественного транспорта, идущего через центр города. Автобус №10 и троллейбус №1 от остановки «Дом художника» пойдут по Первомайскому проспекту и улице Маяковского до площади Мичурина, а затем обратно по тому же маршруту. Автобусы №90М2 будут следовать без заезда на остановку «Музей на Соборной».

Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

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