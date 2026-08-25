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Общество

1 сентября в Рязанской области ограничат продажу алкоголя

Валерия Мединская
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Рязанская область вошла в число регионов, в которых введено ограничение на продажу алкоголя 1 сентября. В День знаний в регионе нельзя будет приобрести алкогольные напитки в розницу в магазинах и торговых сетях.

Соответствующее решение принято согласно закону Рязанской области. В году в регионе установлено ещё несколько дней, когда не продают алкоголь. К ним относятся День российского студенчества 25 февраля, День защиты детей 1 июня, День молодёжи (последняя суббота июня) и Международный день студентов 17 ноября.

Что касается 1 сентября, то запрет на торговлю алкоголем будет действовать в 60 регионах РФ. Важное уточнение: в Рязанской области ограничение не распространяется на кафе и рестораны.

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