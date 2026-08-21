В Рязани ТОС получили 29 грантов и новые помещения для работы

В рязанском «ДОМЕ ТОС» состоялось расширенное заседание Совета при главе администрации города. За круглым столом встретились руководители Ассоциации ТОС Рязанской области, председатели уличных комитетов и представители городской мэрии. Главной темой было повышение эффективности общественного самоуправления и поддержка инициатив снизу.

Мэр Рязани Борис Ясинский подчеркнул, что активность тосовцев — это реальный драйвер благоустройства, и поблагодарил их за добровольный труд на благо дворов и целых микрорайонов.

В центре повестки — финансирование проектов ТОС через грантовые механизмы, укрепление ресурсного центра «ДОМ ТОС» как методической и организационной базы, а также внедрение цифровых и технических решений для повышения безопасности в жилых зонах. Особо обсуждали расширение сети приёмных ТОС и открытие новых помещений, где жители смогут оперативно решать локальные вопросы и генерировать идеи в шаговой доступности от дома.

Председатели комитетов отметили прогресс в диалоге с властями и депутатским корпусом. Только за последний месяц 29 городских ТОС получили гранты губернатора Рязанской области на реализацию своих социальных и инфраструктурных проектов — это рекордный показатель, подтверждающий рост доверия к институту самоуправления.