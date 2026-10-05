Учительница из Рязанской области выиграла 3 млн рублей в лотерею

Ежегодно 5 октября в России отмечают День учителя — профессиональный праздник тех, кто помогает детям получать новые знания, раскрывать способности и выбирать свой путь. В числе преподавателей, которым улыбнулась удача в гослотереях от «Столото» в 2025 году, учительница русского языка Виктория Ефанова* из Рязанской области. Ей удалось выиграть 3 000 000 рублей в «Жилищной лотерее».

Пресс-служба компании «Столото» рассказала, что сделала рязанка с выигрышем.

Однажды Виктория Ефанова из Рязанской области вместе с мамой отправилась в магазин за продуктами и заодно приобрела два билета на 632-й тираж «Жилищной лотереи» — себе и маме. Позже по результатам розыгрыша один из билетов выиграл 3 000 000 рублей. Призовые средства победительница положила в банк в качестве вклада под проценты.

— Считаю, что выигрыш — это заслуга мамы. Она всегда участвовала, а я поддерживала ее традицию, — говорит Виктория. — Когда деньги поступили на счет, мы обрадовались.

В планах у Виктории в будущем направить приумноженные деньги на первоначальный взнос на покупку квартиры. Виктория работает в школе учителем русского языка в старших классах. Женщина с детства мечтала об этой профессии и всегда помогала младшим братьям с учебой. Сейчас династию учителей в их семье продолжает дочь Виктории. Ко Дню учителя женщина сказала напутственные слова всем коллегам.

— Главное — благополучие, чтобы труд был оценен по достоинству, ученики ценили, отсутствовало выгорание, и обязательно было вдохновение, оно необходимо, — говорит Виктория.

*Фото публикуется с разрешения победительницы.