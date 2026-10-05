Фото: пресс-служба «Столото», публикуется с согласия победительницы
Общество

Учительница из Рязанской области выиграла 3 млн рублей в лотерею

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ежегодно 5 октября в России отмечают День учителя — профессиональный праздник тех, кто помогает детям получать новые знания, раскрывать способности и выбирать свой путь.  В числе преподавателей, которым улыбнулась удача в гослотереях от «Столото» в 2025 году, учительница русского языка Виктория Ефанова* из Рязанской области. Ей удалось выиграть 3 000 000 рублей в «Жилищной лотерее».

Пресс-служба компании «Столото» рассказала, что сделала рязанка с выигрышем. 

Однажды Виктория Ефанова из Рязанской области вместе с мамой отправилась в магазин за продуктами и заодно приобрела два билета на 632-й тираж «Жилищной лотереи» — себе и маме. Позже по результатам розыгрыша один из билетов выиграл 3 000 000 рублей. Призовые средства победительница положила в банк в качестве вклада под проценты.

— Считаю, что выигрыш — это заслуга мамы. Она всегда участвовала, а я поддерживала ее традицию, — говорит Виктория. — Когда деньги поступили на счет, мы обрадовались.

В планах у Виктории в будущем направить приумноженные деньги на первоначальный взнос на покупку квартиры. Виктория работает в школе учителем русского языка в старших классах. Женщина с детства мечтала об этой профессии и всегда помогала младшим братьям с учебой. Сейчас династию учителей в их семье продолжает дочь Виктории. Ко Дню учителя женщина сказала напутственные слова всем коллегам.

— Главное — благополучие, чтобы труд был оценен по достоинству, ученики ценили, отсутствовало выгорание, и обязательно было вдохновение, оно необходимо, — говорит Виктория.

*Фото публикуется с разрешения победительницы.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
ФК «Рязань» разгромил на своём поле курский «Авангард» 
Следующая статья
Спиннинговый рыбатлон в Рязани собрал рекордные 70 участников

Популярные материалы

Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Новости России

Кашпировский перед смертью признался в главных ошибках своей жизни 

Кашпировский вспоминал, что побывал в США более 200 раз. В течение двух лет он выступал на американском телевидении, однако позже столкнулся с ограничениями из-за русского языка.
Новости России

Стало известно, какое наследство оставил Анатолий Кашпировский

Сам Кашпировский в многочисленных интервью неоднократно подчеркивал, что все свое имущество он заранее переписал на родных и близких.
Происшествия

В Касимовском округе обнаружили тело пропавшего 58-летнего мужчины

Информация об исчезновении местного жителя 1968 года рождения поступила в поисковые отряды утром в воскресенье, 4 октября. По имеющимся данным, мужчина пропал накануне, 3 октября.
Политика

Киев ночью атаковали «Герани», очевидцы сообщили о более чем 30 взрывах

Более 30 взрывов прозвучало в Киеве ночью 4 октября. SHOT сообщил об атаке дронов «Герань» и пожаре в Деснянском районе.
Темы
Политика

Минобороны РФ заявило об усилении ударов после слов Зеленского

Минобороны России заявило об усилении ударов по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявления Владимира Зеленского об атаках на российские НПЗ.
Новости кино и ТВ

Зрители спасли группу «Рок-острова» во втором выпуске шоу «ВИА Суперстар!»

В субботу на телеканале НТВ вышел второй выпуск третьего сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). За звание «суперстаров» борются 10 коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые.
Новости кино и ТВ

Вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна «Война и мир»

Вышел первый трейлер новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир», которую снял Сарик Андреасян. Главные роли в фильме исполнили Николай Шрайбер, Станислав Бондаренко и Полина Гухман, а премьера картины в кинотеатрах запланирована на 18 февраля 2027 года.
Новости мира

Восьмилетняя звезда J-Pop Луна-тян умерла от миокардита после гриппа

Восьмилетняя японская певица Хирата Рюна, известная как Луна-тян, скончалась утром 25 сентября от миокардита, который, по данным ее агентства Dianna, развился как осложнение после гриппа.
Происшествия

Два человека погибли при столкновении ВАЗ-2115 с грузовиком в Пителинском районе

Авария произошла днем 2 октября на автодороге «Шацк — Сасово — Касимов».
Политика

«Военная хроника» объяснила логику ударов по мостам Киева

Серия ударов по мостам Киева может быть частью более масштабной кампании, направленной не только на повреждение отдельных объектов
Погода

Синоптик Ильин рассказал, когда рязанцам ждать первый снег

Первый снег в Московской области, по словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина, ожидается в третьей декаде октября. Примерно в те же сроки заметное похолодание придет и в соседнюю Рязанскую область.
Спорт

ФК «Рязань» разгромил на своём поле курский «Авангард» 

Игра прошла в воскресенье, 4 октября, на поле «Рязань Арены». В составе хозяев поля забитые мячи на счету Максима Мишутина, Никиты Погребнева, Арсения Прокуророва и Евгения Евгеньева.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье