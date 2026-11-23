В Рязани на улице Почтовой в выходные произошла драка с применением ножа. По предварительной информации очевидцев, в результате потасовки пострадали как минимум два человека.

Как сообщает «ТОПОР | Новости Рязани», во время конфликта один из участников получил удар, упал и больше не поднялся. На место вызвали скорую помощь, пострадавшего увезли в больницу.

Другой мужчина попытался догнать участников драки, однако нападавшие ранили его ножом. По словам очевидцев, он получил три ножевых ранения. Злоумышленники скрылись.

Официальной информации о происшествии и состоянии пострадавших пока нет. Сведения основаны на рассказах очевидцев и требуют подтверждения.