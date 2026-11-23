Получение тринадцатой зарплаты определяют локальные акты конкретной компании, а не должность или специальность сотрудника. Об этом «Газете.Ru» сообщила генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

По её словам, Трудовой кодекс не обязывает работодателей выплачивать дополнительный месячный оклад по итогам года. Однако если такое вознаграждение уже прописано в системе оплаты труда, компания обязана соблюдать установленные правила.

Кому чаще всего платят годовую премию

Единого списка профессий, гарантирующего получение тринадцатой зарплаты, на российском рынке нет. Тем не менее чаще всего такое условие встречается в вакансиях промышленных и производственных предприятий.

«Такие предложения могут использоваться для привлечения и удержания рабочих и технических специалистов. В других сферах годовое вознаграждение также возможно, но зависит от правил работодателя, результатов сотрудника и установленных показателей бизнеса», — пояснила Екатерина Агаева.

Отменят ли выплаты в 2026 и 2027 годах

Единого тренда на массовый отказ от тринадцатой зарплаты в 2026 году нет. Как отметила руководитель GdeRabota.ru, нельзя утверждать, что большинство компаний свернёт подобные программы.

В 2027 году разрыв в подходах работодателей сохранится:

часть компаний продолжит премировать весь коллектив;

другие ограничатся поощрением отдельных подразделений и сотрудников;

некоторые работодатели пересмотрят систему дополнительных выплат.

При этом финансовые сложности бизнеса сами по себе не дают руководству права произвольно отменить уже заработанную премию, если сотрудник выполнил все условия, закреплённые в действующей системе оплаты труда.

Как проверить свои шансы на премию

Чтобы понять, стоит ли ждать дополнительный оклад в конце года, Екатерина Агаева советует изучить три вещи: трудовой договор, положение о премировании и конкретные критерии начисления выплат.

Важно чётко различать обязательную премию, которую работодатель должен перечислить при выполнении KPI, и разовое поощрение по отдельному решению руководства. Эксперт рекомендует не закладывать неопределённую выплату в обязательные траты заранее — рассчитывать на эти деньги как на гарантированный доход можно только после проверки документов.