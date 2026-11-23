Компании, предлагающие услуги по списанию долгов, начали привлекать актёров для создания рекламных роликов с историями о якобы успешном банкротстве. Исполнителям платят 20–30 тысяч рублей за изображение обычных должников, которые рассказывают о личном опыте избавления от кредитов и предлагают обратиться за юридической помощью.

О новой схеме продвижения сообщила «База». По данным издания, компании обходят ограничения на рекламу банкротства с помощью подставных блогеров. Актёры выдают подготовленные истории за собственный опыт, а в конце видео приглашают зрителей на бесплатные консультации юристов.

Журналисты обнаружили более 50 вакансий для таких исполнителей. Предложения о работе поступали из Москвы, Ульяновска, Брянска, Мурманска, Рязани и других городов.

Работодатели не требуют от актёров самостоятельно придумывать содержание роликов. Им выдают готовые сценарии, идеи публикаций и обложки для видео. В социальных сетях уже появились десятки аккаунтов, созданных по такой схеме.

Почему обещания списать долги могут оказаться обманом

В рекламных роликах блогеры нередко обещают гарантированное избавление от задолженностей. Однако окончательное решение о признании гражданина банкротом и списании долгов принимает суд.

Юрист по банкротству Елена Королёва в комментарии «Базе» пояснила, что компании не могут гарантировать стопроцентный результат. При этом под обещанной гарантией фирмы часто подразумевают возврат денег за собственные услуги, а вовсе не списание задолженности клиента.

За недостоверную рекламу ответственность могут понести как сами блогеры, так и компании, которые организовали продвижение. Если в действиях участников схемы обнаружат признаки мошенничества, им может грозить уголовная ответственность.