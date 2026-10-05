Житель Рязани списал через суд долг за капремонт почти на 1,5 млн рублей

Рязанский областной суд подтвердил исключение из лицевого счета жителя Рязани задолженности за капитальный ремонт, начисленной за пределами срока исковой давности. Речь идет о долге, который вместе с другими коммунальными платежами составлял около 1,5 млн рублей.

В 2014 году П. приобрел квартиру, однако фактически смог вселиться в нее только в 2021 году. Прежние жильцы после снятия с регистрационного учета продолжили жить в помещении.

Позже они предложили П. выкупить квартиру обратно и пообещали погасить коммунальные долги. Свои обязательства бывшие собственники не выполнили.

В результате задолженность за коммунальные услуги за период с 2010 года по 30 декабря 2021 года достигла примерно 1,5 млн рублей с учетом пеней.

П. неоднократно обращался в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Он просил исключить задолженность из лицевого счета и взыскать ее с прежних собственников.

Фонд с такой позицией не согласился. Представители организации указали, что взносы на капитальный ремонт обязательны для собственников, а при переходе права собственности обязанность по их уплате переходит к новому владельцу вместе с неисполненной задолженностью.

Октябрьский районный суд Рязани пришел к выводу, что задолженность, указанная в лицевом счете, начислена за пределами срока исковой давности. Поэтому ее необходимо исключить из лицевого счета.

Рязанский областной суд согласился с выводами первой инстанции. Судебная коллегия отметила, что обязанность по оплате долга за капремонт действительно лежит на нынешнем собственнике независимо от того, кто владел квартирой ранее. При этом срок исковой давности по требованию о взыскании спорной задолженности истек. Взыскать такой долг через суд уже невозможно.

Апелляционную жалобу Фонда капитального ремонта оставили без удовлетворения, а решение Октябрьского районного суда — без изменения. Решение вступило в законную силу.