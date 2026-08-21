В Рязанской области несовершеннолетнего мотоциклиста и его пассажира увезли на «скорой» с места ДТП

20 августа в Рязанской области несовершеннолетний мотоциклист попал в ДТП. С места происшествия его вместе с пассажиром доставили в больницу на «скорой», сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Всё случилось в 17:49 на 109-м километре автодороги Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское. 15-летний парень без прав сел за руль мотоцикла «Регулмото» и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106. За рулём «шестёрки» находился 34-летний мужчина.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.