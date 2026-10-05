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Сбывается главное пророчество Ванги о России: «Не трогайте, пожалеете»

Валерия Мединская
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Ветер поднял 12-летнюю девочку в воздух и швырнул её за сотни метров. Такой силы был ураган в болгарском селе Струмица в начале XX века. Нашли её без сознания, с забитыми песком глазами. Бедная крестьянская семья не смогла найти денег на лечение. Зрение к Вангелии Пандевой Гуштеровой больше не вернулось никогда.

Как открылся дар Ванги

Дар открылся ей не сразу. Через 16 лет — и тоже через тяжёлое потрясение. В 1939 году, в 28 лет, она слегла с сильной простудой. Однажды ночью ей явился таинственный всадник, окружённый светом. С этого момента она начала видеть то, что было недоступно другим.

Сама она объясняла механизм дара так: «Когда передо мной стоит человек, вокруг него собираются все умершие близкие. Они сами задают мне вопросы и охотно отвечают на мои».

Время было тяжёлое. Шла Вторая мировая, по округе быстро разошлась молва: слепая женщина способна сказать, жив пропавший без вести солдат или погиб. И даже описать обстоятельства его смерти.

Замужество и визиты сильных мира сего

В 1942 году она вышла замуж за болгарского военного Димитра Гуштерова. Он приехал к ней специально — узнать об убийцах собственного брата, но так и остался рядом.

К скромному дому в Петриче, куда переехала пара, потянулись не только простые крестьяне. 8 апреля 1942 года Вангу тайно посетил сам болгарский царь Борис III.

Есть информация и о визите Адольфа Гитлера, известного своей слабостью к оккультизму. По рассказам очевидцев, слепая провидица предупредила фюрера: «Не трогай Россию — проиграешь». Кровавого диктатора это разозлило, а пророчество в итоге сбылось буквально.

Сбывшиеся прогнозы Ванги

Список её сбывшихся прогнозов впечатляет масштабом. Ещё в 1941 году она предсказала победу СССР над Германией. А в 1952-м — смерть Сталина. Произнесла загадочную фразу о том, что «двери в мир мёртвых уже открыты».

Индире Ганди она предрекла гибель в «оранжево-жёлтом платье». В день убийства премьер-министра Индии та действительно была одета в сари именно этих цветов.

В 80-е Ванга произнесла: «В конце века Курск окажется под водой». В 2000 году затонула атомная подлодка с этим именем. Распад Советского Союза она тоже предвидела заранее. Добавляла обещание последующего возрождения: «Союз распадётся, и старая Россия возродится».

По её словам, России предстоит пройти через испытания, очиститься и обрести не просто политическое, а именно духовное лидерство в мире.

Пророчества о 2020-х годах

Особое место в её прогнозах занимают 2020-е годы. Это рубеж, после которого, по её словам, мир уже не будет прежним.

Она говорила о крупном вооружённом конфликте, который втянет в себя Европу и перекроит карту континента, о пробуждении спящих вулканов и катастрофических наводнениях.

Одновременно с этим — о настоящем научном рывке, выращивании органов в лабораториях и прорыве в лечении рака, открытии нового источника энергии, сопоставимого по мощи с солнечным.

Обычные деньги, по её словам, со временем вытеснят цифровые валюты. Запад же погрузится в затяжной период хаоса. Произойдёт распад крупных союзов, уровень жизни снизится. Кризисы станут новой нормой. На фоне усиления того, что она называла «красным драконом». Многие толкователи сегодня видят в этом растущий Китай.

«Когда придёт восьмой»

Самым обсуждаемым и загадочным её пророчеством о будущем остаётся одна короткая фраза: «Когда придёт восьмой, Украина станет частью России».

Владимир Зеленский — седьмой президент Незалежной по счёту. А значит, загадочный «восьмой» ещё не пришёл к власти.

Ванга уточняла: мир в итоге будет добыт «через кровь», после чего три славянских народа объединятся.

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